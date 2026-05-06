Пассажиров трех авиарейсов отвезли из Нижнего Новгорода в Москву на автобусах

Напомним, что в прошедший вторник нижегородский авиаузел стал запасным аэродромом для 15 самолетов, следовавших в Москву. К вечеру 5 мая он принял 15 рейсов. Пассажиры ожидали отправления на бортах или в терминале. Их обеспечили водой и едой.