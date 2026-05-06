Трёхэтажный деловой центр построят на месте снесённого «Китай-города»

На площади Мира в Красноярске появится новый деловой комплекс — на месте, где раньше находился торговый центр «Китай-город» (между «Метрополем» и зданием КАТЭКа). Концепцию разработало управление архитектуры городской администрации.
Согласно проекту, трёхэтажное административное здание построят с двухуровневой подземной парковкой. Застройщику придётся сначала провести археологические работы и получить положительное заключение историко-культурной экспертизы.
Ранее сообщалось о планах возвести рядом с НИИ «Уголь» трехуровневый паркинг с эксплуатируемой кровлей — этот объект также включён в концепцию.
Площадь Мира ждут и другие перемены. Московское бюро «Комов и Партнёры» готовит проектно-сметную документацию. В планах — перенести Триумфальную арку к улице Каратанова, а памятник командору Резанову установить на Центральной набережной.
Напомним, здание «Китай-города» признали аварийным ещё в 2012 году. Его несколько раз пытались продать, а демонтаж начался в 2023-м.