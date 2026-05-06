«Мы работали голыми руками»: труженица тыла из Шымкента вспомнила свой труд в годы войны

Все песни о Великой Победе Арзан Сатыбалдиева слушает со слезами на глазах. Корреспонденту Zakon.kz она рассказала, что помнит даже день, когда отец уходил на фронт. Он пропал без вести, а спустя время не стало и ее матери. Детство оборвалось внезапно, говорит наша героиня. Из близких рядом осталась только бабушка, и уже в юном возрасте Арзан пришлось взять ответственность на себя.
«Родилась я 2 мая 1936 года в небольшом селе Темирлан. Увы, мои детские годы совпали с суровым временем войны. Мне было всего 5 лет, но я навсегда запомнила глаза матерей, чьи сыновья, мужья и отцы ушли на фронт. Запомнила женщин, которые, несмотря на все трудности, работали в тылу, не покладая рук. Мой папа ушел на фронт в 1942 году. Мы долго не верили, что он погиб, ждали его. Но позже его признали пропавшим без вести, так он числится и по сей день». Труженица тыла Арзан Сатыбалдиева.
Вскоре юная девочка начала трудиться в тылу, где наравне со взрослыми выполняла тяжелую работу. С раннего утра и до позднего вечера она работала на хлопковых полях, не щадя сил и преодолевая усталость ради общего дела.
«Жилось нам очень тяжело. Не было еды, воды и теплой одежды. Как сейчас помню тот холод, который пробирал до костей. Помню свои руки — они были грубыми, как у взрослого человека. Хлопок мы собирали вручную, без перчаток и техники — голыми детскими руками. Но, несмотря на возраст, мы понимали, как это важно. Зимой, в любую погоду, хлопок нужно было разносить по домам. Там, сидя на полу, его раскрывали, перебирали и сдавали в хлопкопункт. Все делалось вручную, тяжелым трудом. Все — для Победы». Труженица тыла Арзан Сатыбалдиева.
Но даже в суровые военные годы у Арзан Сатыбалдиевой была заветная мечта — помогать людям и стать врачом. Видя вокруг боль и страдания, она стремилась облегчать человеческие недуги и приносить пользу другим. После войны ее мечта осуществилась: она получила профессию детского стоматолога и посвятила 49 лет своей жизни работе с маленькими пациентами. Многие из них помнят своего врача до сих пор и навещают ее с благодарностью.
Личная жизнь сложилась иначе, чем она предполагала, — у нее не было собственных детей. Однако всю свою заботу, тепло и душевную щедрость Арзан-апа дарила работе и людям вокруг, став для многих настоящим символом доброты и человечности. Сегодня бабушка живет одна, но о ней не забывают: навещают и оказывают всю необходимую помощь.
Фото: Zakon.kz/Лика Морозова.
Накануне праздника с конфетами, цветами и добрыми словами к ней заглянули представительницы Центра активного долголетия Шымкента.
«В преддверии праздника 9 Мая мы навещаем тружеников тыла. Сегодня посетили Арзан-апай. С угощениями и поздравлениями пришли в гости, помогли с уборкой в ее квартире и тепло пообщались. С нетерпением ждем нашу любимую Арзан-апа у нас в гостях», — поделилась директор учреждения Мауия Алданазарова.
С особой скромностью Арзан-апа показывает свои награды — «Ударник труда» и «Ветеран труда». При этом она отмечает, что самые дорогие ее сердцу — профессиональные знаки отличия: «Ветеран стоматологической службы» и «Почетный член ассоциации стоматологов».
Отметим, что сегодня в Шымкенте проживает более тысячи тружеников тыла. В преддверии праздника им будет оказана единовременная социальная поддержка в размере 15 МРП — это чуть более 60 тысяч тенге.