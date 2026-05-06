«Мы работали голыми руками»: труженица тыла из Шымкента вспомнила свой труд в годы войны

«Родилась я 2 мая 1936 года в небольшом селе Темирлан. Увы, мои детские годы совпали с суровым временем войны. Мне было всего 5 лет, но я навсегда запомнила глаза матерей, чьи сыновья, мужья и отцы ушли на фронт. Запомнила женщин, которые, несмотря на все трудности, работали в тылу, не покладая рук. Мой папа ушел на фронт в 1942 году. Мы долго не верили, что он погиб, ждали его. Но позже его признали пропавшим без вести, так он числится и по сей день». Труженица тыла Арзан Сатыбалдиева.