Михаил Котюков поздравил ветерана из Канска с Днем Победы

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в ходе рабочей поездки в Канск навестил ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Потапова и поздравил его с наступающим Днем Победы. Анатолий Александрович родился в деревне Пашино Мотыгинского района. На фронт он ушел в 17 лет, служил пулеметчиком и доставлял боеприпасы на передовую. Также мужчина участвовал в освобождении Львова, прошел Западную Украину и пережил контузию. После войны ветеран вернулся к мирной жизни: работал водителем, затем помощником мастера на Хлопчатобумажном комбинате. На пенсию вышел в 1996 году, а в 2025 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Канска». [caption id= «attachment_366051» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Черных[/caption] Глава региона поблагодарил фронтовика за вклад в Победу и вручил ему подарки. В этот же день Михаил Котюков возложил цветы к Вечному огню на мемориале «Победа» в Канске. Вместе с Героем России Олегом Ликонцевым и жителями города он почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны. Напомним, что в центре Красноярска открыли выставку фотографий Великой Победы.