Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбакина выразила готовность поддержать бойкот Соболенко

Вторая ракетка мира уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, заявила о готовности поддержать возможный бойкот теннисисток, если вопрос об увеличении призовых не будет решён.

Источник: Reuters

Ранее группа из 20 ведущих игроков, включая первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, направила письмо с критикой в адрес организаторов «Ролан Гаррос», указав на недостаточный, по их мнению, рост призового фонда турнира. В апреле организаторы сообщили, что общий фонд «Ролан Гаррос» увеличится на 9,53% по сравнению с 2025 годом и составит €61,7 млн.

«Честно говоря, я не знаю. Если бы большинство сказало, что мы бойкотируем и не играем, тогда, конечно, я бы это поддержала — для меня это не стало бы проблемой. Думаю, улучшения необходимы не только на турнирах Большого шлема и не сводятся лишь к увеличению призовых. Многие не учитывают, что существуют очень высокие налоги: даже если ты зарабатываешь больше, значительная часть уходит на налогообложение. Это более сложный вопрос. Говорить о бойкоте действительно непросто», — цитирует Рыбакину Internazionali BNL d'Italia.

Ранее Синнер потребовал честного распределения доходов от турниров Большого шлема.