Рыбакина выразила готовность поддержать бойкот Соболенко

Ранее группа из 20 ведущих игроков, включая первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, направила письмо с критикой в адрес организаторов «Ролан Гаррос», указав на недостаточный, по их мнению, рост призового фонда турнира. В апреле организаторы сообщили, что общий фонд «Ролан Гаррос» увеличится на 9,53% по сравнению с 2025 годом и составит €61,7 млн.
«Честно говоря, я не знаю. Если бы большинство сказало, что мы бойкотируем и не играем, тогда, конечно, я бы это поддержала — для меня это не стало бы проблемой. Думаю, улучшения необходимы не только на турнирах Большого шлема и не сводятся лишь к увеличению призовых. Многие не учитывают, что существуют очень высокие налоги: даже если ты зарабатываешь больше, значительная часть уходит на налогообложение. Это более сложный вопрос. Говорить о бойкоте действительно непросто», — цитирует Рыбакину Internazionali BNL d'Italia.
Ранее Синнер потребовал честного распределения доходов от турниров Большого шлема.