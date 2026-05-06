Массовые карстовые провалы произошли в садовом товариществе в Арзамасе

В садовом товариществе в Арзамасе фиксируются массовые карстовые провалы. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати».
В прошлом году под землю ушел нежилой дом. Сейчас огромные ямы появляются и на других участках. Известно, что за весну в СНТ произошло четыре провала.
«Наша территория Арзамаса очень закарстровая территория, особенно пойма реки Шамка. Чтобы обезопасить себе, надо делать изыскания, бурить на карсты, но это довольно-таки затратно», — сказал первый замглавы администрации Арзамасского округа Михаил Гусев.
