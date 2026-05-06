Токаев направил телеграмму соболезнования Си Цзиньпину

Взрыв на заводе произошел 4 мая в городе Люян. По данным китайских и международных СМИ, на производственной площадке прогремел мощный взрыв с последующим пожаром и разрушениями. В результате взрыва погибли 26 человек и еще 61 пострадал. Взрывная волна повредила здания в радиусе нескольких сотен метров, на предприятии возник риск повторных детонаций из-за складов с пиротехническими веществами. Это одно из крупнейших ЧП на пиротехнических производствах в Китае за последнее время.