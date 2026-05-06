«Повезло, что ситуация не зашла дальше»: освобожденная из рабства в Азии рассказала об ужасах скам-центров

Россиянка, которой удалось спастись из скам-центра в Мьянме, рассказала, что пленников в Азии нередко продают другим преступным группам или заставляют участвовать в особо опасных операциях. По ее словам, это обычная практика для местных криминальных структур, которые воспринимают людей как живой товар. Этим она поделилась в беседе с РИА Новости.
Девушка пояснила, что сама нашла сомнительную вакансию в популярном Telegram-канале, где публикуют предложения о работе в Таиланде и на Бали. На начальном этапе общение с «рекрутерами» выглядело вполне официально и не вызвало у нее никаких подозрений. Она предоставила собеседникам информацию о своем опыте, как это обычно бывает при найме.
«Сейчас я понимаю, что мне повезло, что ситуация не зашла дальше. Я довольно быстро среагировала. Потому что в подобных случаях, как я уже узнала, людей могут либо перепродавать, либо использовать в крайне опасных схемах», — уточнила девушка.
В посольстве России в Мьянме подтвердили, что операция по освобождению девушки прошла 20 апреля. Освободить ее удалось благодаря совместным усилиям дипломатов, представителя МВД России во Вьетнаме и местных силовых структур.