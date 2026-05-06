Театральный поезд привезет в Хабаровск уникальные спектакли

Целый «Театральный поезд» прибывает в Хабаровск 13 мая, так что краевая столица на время превратится в театральную, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Торжественно встречать состав с актёрами на перроне будет оркестр штаба Восточного военного округа.
Театральный поезд Владивосток — Москва проедет через всю страну, проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России. В каждом городе, где он останавливается, проходит двухдневный театральный фестиваль со спектаклями, мастер-классами и творческими встречами.
Вот и в Хабаровске 13 мая в 14:00 прямо на перроне вокзала Хабаровский ТЮЗ представит спектакль «Теркин Жив»! В первый день театр кукол покажет миниатюру «Петрушка на войне».
Артисты музыкального и драматического театров выступят с концертом «Мы вместе» (12+) на уличной площадке рядом с театром драмы. Вообще зрителей ждет большая и насыщенная программа не только на вокзале, но и в библиотеках, ДК.
На сцене ТЮЗа Приморский краевой молодежный театр покажет спектакль -импровизацию «Однажды…». Каждый показ уникален, утверждают его создатели. Зрители рассказывают истории из детства, о первой любви, невероятных поездках или странных встречах, а актёры прямо на глазах превращают их в художественные сценки.
Еще один спектакль того же театра «Улга» — уличный, созданный по мотивам мифологии северных народов Дальнего Востока увидят хабаровчане 14 мая. Название постановки идет от корня, который в местных языках означает «плести», «связывать». Это представление состоится на Утесе, на площадке напротив памятника Н. Н. Муравьева-Амурского.
17 мая поезд сделает остановку по пути следования в рабочем поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района. Труппа ХМТ покажет музыкальный спектакль по мотивам известных советских оперетт «Русский секрет» в ДК Железнодорожников, а театр кукол в вагоне-театре — «Сказку в чемодане».
Программу театральных дней можно посмотреть по ссылке https://max.ru/id2721140801_gos/AZ36tsq4AnA.
Всероссийский проект «Театральный поезд» реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.