В Перми отменили дополнительный ночной рейс электрички в День Победы

Дополнительную электричку 9 Мая, которую хотели пустить после салюта, отменили, сообщили в пресс-службе «Пермской пригородной компании».
Поезд хотели пустить поздно вечером, чтобы пермяки могли уехать домой после праздничного фейерверка. Причина отмены — корректировка программы городских праздничных мероприятий в День Победы. Однако, отменён ли сам салют, власти пока не сообщали.
Вместо ночной электрички железнодорожники вернули в расписание утренний рейс. Состав отправится от станции Пермь II против часовой стрелки в сторону Лёвшино в 06:31.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил, что акция «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-формате.