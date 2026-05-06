В Перми отменили дополнительный ночной рейс электрички в День Победы

Она должна была развозить горожан после салюта.

Дополнительную электричку 9 Мая, которую хотели пустить после салюта, отменили, сообщили в пресс-службе «Пермской пригородной компании».

Поезд хотели пустить поздно вечером, чтобы пермяки могли уехать домой после праздничного фейерверка. Причина отмены — корректировка программы городских праздничных мероприятий в День Победы. Однако, отменён ли сам салют, власти пока не сообщали.

Вместо ночной электрички железнодорожники вернули в расписание утренний рейс. Состав отправится от станции Пермь II против часовой стрелки в сторону Лёвшино в 06:31.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил, что акция «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-формате.