Участники СВО выйдут в телеэфир на Красной площади

Из-за возросшей террористической активности со стороны киевского режима стали упорно циркулировать слухи о том, что парад на Красной площади в этом году отменят. Но слухи оказались ошибочными.

Источник: "Российская газета"

«В ознаменование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на Красной площади 9 мая военный парад состоится», — сообщили в Минобороны России.

При этом гостей и зрителей парада ждет нововведение. «В ходе трансляции будет продемонстрирована работа военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, а также несущих боевое дежурство и боевую службу. В том числе в составе расчетов на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-морского флота», — рассказали в военном ведомстве.

Что же до авиационной части, то она тоже будет. Хоть и немного в сокращенном варианте. «Над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершение парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета российского флага», — заключили военные.

А вот военной техники в этот раз не будет.

В других российских городах тоже меняют планы. «Парад на Дворцовой площади состоится. Вход туда будет осуществляться только по приглашениям. Разделить радость праздника петербуржцы и гости нашего города смогут в шествии “Бессмертного полка” по Невскому проспекту», — сказал губернатор Александр Беглов.

Ранее сообщалось, что в параде на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в День Победы из военной техники примет участие только историческая.

В Нижнем Новгороде парад 9 мая проводить не планируется. В Воронеже принято решение воздержаться от проведения парада и салюта, а акцию «Бессмертный полк» сохранить в онлайн-формате.

В Чебоксарах принято решение не проводить очно парад и «Бессмертный полк». Отменен салют.

Рязань отпразднует День Победы без салюта и массовых шествий. Отменены парады и во всех приграничных с Украиной российских регионах.

Состоятся военные парады в Астрахани, Архангельске, Барнауле, Новокузнецке, Туле, Уфе, Челябинске, Нижнекамске, Белогорске (Амурская область) и других российских городах.

