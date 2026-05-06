Льготники Красноярского края могут приобрести билеты в пригородные поезда КрасЖД за полцены

С 1 мая стоимость проезда в пригородных электропоездах Красноярской железной дороги для пассажиров, имеющих льготы Красноярского края, снизилась вдвое.
К льготным категориям относятся пенсионеры, ветераны труда Красноярского края и многодетные семьи. Кроме того, предусмотрена 50-процентная скидка для жителей края, достигших возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно) и имеющих трудовой стаж не менее 15 лет.
В соответствии с региональным законодательством, сниженные тарифы для краевых льготников будут действовать до 30 сентября 2026 года.
Для получения 50-процентной скидки необходимо при покупке билета предъявить два документа — удостоверяющий личность и подтверждающий право на льготу.
Подробную информацию о льготах на проезд в городском и пригородном пассажирском железнодорожном транспорте Красноярского края можно получить на сайте компании «Краспригород».