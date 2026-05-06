Умер актер из фильма «Спящий лагерь» Джонатан Тирстен

Американский актер Джонатан Тирстен, известный по фильму «Спящий лагерь», скончался на 61-м году жизни.

Американский актер Джонатан Тирстен, известный по фильму «Спящий лагерь», скончался на 61-м году жизни. Об этом TMZ сообщил брат Тирстена.

Актер умер у себя дома в штате Нью-Джерси на прошлой неделе.

Тирстен родился 11 августа 1965 года в Куинсе (штат Нью-Йорк). Его экранный дебют состоялся в 1981 году в сериале «Другой мир», пишет Forbes. Наибольшую известность он получил благодаря роли Рики Томаса в фильме «Спящий лагерь» режиссера Роберта Хилтзика.

Позднее актер вернулся к этой роли в фильме «Возвращение в лагерь сна» (2008) и появился в архивных кадрах в «Лагерь сна IV: Выживший» (1992). После этого он снимался в ряде фильмов ужасов категории «Б», включая «Идеальный дом» (2012), «Туалетный зомби-ребенок наносит ответный удар» (2021) и «Последнее американское шоу ужасов 2» (2022).

За роль в фильме «Идеальный дом» Джонатан получил три награды за лучшую мужскую роль и был номинирован на четвертую на нескольких кинофестивалях.

