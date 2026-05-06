Российские астрономы показали огромную стрелку на Солнце, которая состоит из солнечных пятен. Об этом сообщается в Telegram-канале Института космических исследований РАН.
«Ремонтные работы сегодня в солнечной системе. Облетать справа», — шутливо прокомментировали космическое событие ученые.
Они сопроводили публикацию коллажем, в котором сравнивается обычный и вполне земной дорожный знак и его «солнечный аналог».
На Солнце появилась огромная стрелка из солнечных пятен. Коллаж из Telegram-канале Института космических исследований РАН.
