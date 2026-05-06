Мошенники придумали новый способ наживы на родных участников СВО: чем опасен «переезд чата»

Преступники нашли новый способ наживаться на горе — теперь они атакуют группы, где родственники ищут пропавших участников спецоперации. Злоумышленники применяют так называемый «переезд чата», выманивая личные данные у доверчивых людей. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве уточнили, что схема продолжает эволюционировать и подстраиваться под текущую ситуацию. В этот раз жертвами становятся родители, жены и дети бойцов, которые не выходят на связь.
Полицейские пояснили, как именно действуют аферисты. В чате волонтеров или родственников появляется сообщение о «переносе» беседы из-за блокировок или технических сбоев.
При этом присланная ссылка ведет не в новый чат, а в специального бота. Там под видом подтверждения участия у человека просят номер телефона и код из SMS, после чего мошенники угоняют аккаунт со всеми вытекающими последствиями.
В киберполиции также обратили внимание на то, что подобные сообщества изначально находятся под пристальным вниманием противника. Пользователи, публикующие там личные фото, данные о службе или перемещениях, зачастую сами раскрывают секретную информацию.
Стоит напомнить, что похожая ситуация сейчас наблюдается в Приморье. Там аферисты звонят родственникам военных, представляясь сотрудниками Минобороны или соцслужб, и под видом выплаты наград воруют деньги.