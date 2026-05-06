Коллектор на Семафорной в Красноярске отремонтируют до конца мая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Компания «КрасКом» намерена завершить ремонт коллектора на ул. Семафорной до 31 мая. Сейчас уже получены все необходимые трубопроводы и комплектующие к ним для замены аварийных сетей водоотведения.
Смонтировано и запущено в работу четыре обводных линии общей протяженностью около одного километра с установкой стационарных насосных агрегатов в колодцах канализации выше по течению стоков для перекачки канализационной воды в обход повреждённого коллектора.
Четыре временные перекачивающие мини-станции будут работать до полного завершения настройки технологического режима транспортировки сточной воды по отремонтированному участку трубопровода.
Это необходимо для бесперебойного обеспечения жителей правобережья услугами водоснабжения и водоотведения в период ремонта.
В настоящее время на площадке идёт монтаж технологической камеры, в которой будет выполнена стыковка новых стеклопластиковых труб с железобетонными.
Продолжается выемка разрушенных в результате обрушения дороги фрагментов сетей водоотведения, а также подготовка траншеи под новое основание (подушку), на которое будут укладывать стеклопластиковые трубы.
За соблюдением технологии строительства подушки под трубы будет вести контроль представители завода-изготовителя. В связи с тем, что сети водоотведения проходят под оживлённой автомагистралью и рядом с железной дорогой, они постоянно находятся под большой динамической нагрузкой. Поэтому от качественно выполненной трамбовки грунта под трубами и вокруг них зависит дальнейшая стабильная работа одного из главных коллекторов канализации на правом берегу Красноярска. Подушка должна состоять из нескольких слоев песка и гравия, каждый из которых необходимо максимально утрамбовать. Это будет один из самых затратных по времени этапов подготовки к монтажу трубопровода.
Напомним, что на ул. Семафорной КрасКом заменит около 140 метров канализационных сетей.