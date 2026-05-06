Какие приправы снижают жир и холестерин: объяснил врач Сергей Вялов

Хотите снизить сахар, холестерин и избавиться от лишнего жира? Добавьте в еду привычные специи. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, какие приправы запускают полезные процессы в организме.
В списке врача — шалфей, мята, куркума, корица и черный тмин. Эти травы и специи используют тысячелетиями, но только сейчас наука подтвердила их влияние на обмен веществ. Регулярное добавление в рацион помогает мягко корректировать метаболические нарушения.
Особый механизм действия — через микрофлору кишечника. Специи меняют состав бактерий, что улучшает чувствительность к инсулину и ускоряет сжигание жира в проблемных зонах. Эффект накопительный: важно включать приправы в меню ежедневно, а не от случая к случаю.
Совет актуален: в сезон шашлыков и летних застолий проще контролировать уровень холестерина и сахара, если заранее добавить в маринад куркуму или корицу. Черный тмин можно найти в отделах восточных специй, мяту и шалфей — вырастить на даче или купить в аптеке.
Врач подчеркивает: специи — не замена лечению, а поддержка. Если есть диагностированные нарушения обмена веществ, диету нужно согласовывать с врачом. Но для профилактики достаточно простой привычки: щепотка полезной приправы в блюдо каждый день. Это безопасно, доступно и работает на перспективу, — пишет «РГ».
Ранее врачи давали советы, как сберечь кости, отказавшись от соли.