В РФ вступил в силу закон о полном госфинансировании детских мультфильмов

В России вступил в силу закон о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и подростков. Соответствующие изменения внесены в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».
Прежде полное госфинансирование распространялось только на художественные фильмы для детей и юношества — анимация в эту категорию не входила. Новый закон фактически уравнивает детскую анимацию с кино. Государство теперь может полностью оплатить создание мультфильма, а также его выпуск в прокат.
