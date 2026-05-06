В Твери разработали дорожное покрытие на полимерных подкладках для Арктики

Разработка предназначена для применения в строительстве автомобильных дорог в сложных климатических условиях.

ТВЕРЬ, 6 мая. /ТАСС/. Ученые Тверского государственного политехнического университета (ТвГТУ) разработали и запатентовали инновационное дорожное покрытие на полимерных подкладках. Конструкция повышает устойчивость дорожных плит и адаптирована для эксплуатации в условиях Арктики, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Ученые тверского государственного политехнического университета разработали новую конструкцию дорожного покрытия на полимерных подкладках, предназначенную для повышения устойчивости дорожных плит, в том числе в условиях Арктической зоны. Разработка защищена патентом RU № 2832124», — говорится в сообщении.

Как сообщили в вузе, конструкция включает дорожные плиты, уложенные на подготовленное грунтовое основание насыпи. Ключевым элементом являются жестко-упругие полимерные подкладки в виде непрерывных полос из поликарбоната, которые размещаются непосредственно под стыками плит по всей ширине покрытия. «Каждая подкладка состоит из двух соединенных между собой полос с ребрами, образующими внутренние каналы, ориентированные поперек насыпи. Промежутки между подкладками заполняются песком или песчано-гравийной смесью до уровня их поверхности», — пояснили в вузе.

По данным ученых, технический результат заключается в упрощении конструкции дорожного покрытия и повышении его устойчивости за счет более равномерного распределения нагрузок и снижения деформаций основания. При необходимости подкладки могут оснащаться дополнительными ребристыми элементами для усиления конструкции.

Разработка предназначена для применения в сборно-разборных дорожных покрытиях, включая строительство автомобильных дорог в сложных климатических условиях, в частности в Арктике, подчеркнули в ТвГТУ.

