В Твери разработали дорожное покрытие на полимерных подкладках для Арктики

Как сообщили в вузе, конструкция включает дорожные плиты, уложенные на подготовленное грунтовое основание насыпи. Ключевым элементом являются жестко-упругие полимерные подкладки в виде непрерывных полос из поликарбоната, которые размещаются непосредственно под стыками плит по всей ширине покрытия. «Каждая подкладка состоит из двух соединенных между собой полос с ребрами, образующими внутренние каналы, ориентированные поперек насыпи. Промежутки между подкладками заполняются песком или песчано-гравийной смесью до уровня их поверхности», — пояснили в вузе.