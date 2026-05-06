Белорусский адвокат сказал, можно ли потерять работу из-за частых больничных

Адвокат пояснил, могут ли в Беларуси уволить из-за частых больничных.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский адвокат рассказал, можно ли в Беларуси потерять работу из-за частых больничных, сообщили на телеканале ОНТ.

По словам адвоката Руслана Петроченко, в Беларуси уволить работника могут только на предусмотренных трудовым законодательством основаниях. При этом в законе среди таких оснований нет частых больничных или чего-то подобного.

— Единственное, что указано по этой теме, — это когда работник не является на работу свыше четырех месяцев подряд в связи с временной нетрудоспособностью, наниматель имеет право прекратить трудовой договор, — указал специалист.

Во всех других случаях уволить из-за больничных в Беларуси не могут.

Кстати, ранее Белстат сказал, какую работу белорусы не боятся потерять.

Тем временем санкционный продукт пытались ввезти из Беларуси в РФ под видом пенопласта — вот о чем речь.