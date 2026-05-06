Экс-сотрудник «Теплоэнерго» дал показания по делу Ильи Халтурина

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении экс-главы АО «Теплоэнерго» Ильи Халтурина, был допрошен Яков Гиркин, ранее возглавлявший дочернюю структуру компании — «Теплоэнергоремонт НН» (ТЭР-НН), сообщили в «Коммерсантъ».
Следует отметить, что в 2025 году господин Гиркин сам получил условное наказание по причине задержки части выплат проектной организации АСБ «Парсек» за разработку проектной документации для реконструкции Нагорной теплоцентрали.
В ходе своего допроса Яков Гиркин подтвердил факт предоставления «Парсеком» ненадлежащего проекта, что делало невозможным установку работоспособного котла на данном стратегически важном объекте. По его словам, представители проектной организации отказались устранять выявленные недочеты.
Кроме того, свидетель опроверг утверждения стороны обвинения о том, что Илья Халтурин якобы увеличил его заработную плату с целью покрытия расходов на адвоката и получения выгодных для себя показаний.
Напомним, что гендиректор «Теплоэнерго» и «Нижегородского водоканала» Илья Халтурин был задержан в 2024 году. Его обвинили в превышении полномочий.
