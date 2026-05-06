Красноярцам бесплатно раздадут георгиевские ленты

В Красноярске состоится акция «Лента героя» — один из главных символов Дня Победы будут вручать жителям на проходимых и оживленных улицах, площадях и в скверах.
8 мая с 16:00 раздавать георгиевские ленты и памятки с рекомендациями по их ношению будут трудотрядовцы в восьми разных точках города:
Центральный район: Театральная площадь; Свердловский район: Предмостная площадь; Ленинский район: сквер имени 1 Мая (ул. Юности, 16); Советский район: сквер у Дворца труда (пр. Металлургов, 22); Железнодорожный район: сквер в районе ул. Маерчака, 31; Октябрьский район: площадь перед Культурным центром на Высотной (пр. Свободный, 48). Кировский район: площадь перед ТЦ «Красноярье» и сквер Семейный (пр. Красноярский рабочий, 74г);
Также получить ленту можно на патриотических мероприятиях молодежных центров:
7 мая в 14:00 и 8 мая в 15:00 на площади перед культурным центром на Высотной (пр. Свободный, 48); 7 мая в 16:00 на площади 50-летия Победы (ул. Вавилова); 9 мая с 09:00 в Березовке на ул. Центральная, 19; 9 мая с 09:30 на Красной площади; 9 мая с 14:00 на Театральной площади перед началом концертной программы.
«Присоединиться к акции и поддержать ее идею может каждый житель города, достаточно носить георгиевскую ленту с уважением, как знак памяти о героях Великой Отечественной войны», — рассказали в мэрии.
Напомним, правила использования георгиевской ленты установлены федеральным законом. Ее можно размещать на груди, рядом с сердцем, лацкане или воротнике одежды. Не рекомендуется носить на головном уборе, рукавах, сумках, неприемлемо — на обуви. В автомобиле возможно размещение в салоне и на держателе зеркала заднего вида.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.