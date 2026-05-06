Фонтан «40 лет Победы» в Самаре включит праздничную светомузыку 9 мая

Всего в городе запустили 48 фонтанов. Они будут работать до конца сентября. Фонтаны без подсветки работают с 09:00 до 20:00, со светодинамикой — до 22:00. По понедельникам их отключают для профилактики. Жителей просят соблюдать технику безопасности и не забираться на парапеты.