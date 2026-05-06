Фонтан «40 лет Победы» в Самаре включит праздничную светомузыку 9 мая

В Самаре на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая запустят праздничную светомузыкальную программу. Объект находится на площади Героев 21 Армии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.
«Самара — один из лидеров по количеству фонтанов среди городов Поволжья. Фонтан “40 лет Победы” — знаковый объект для города, символ памяти и гордости. Уверен, 9 мая он станет центром притяжения жителей и гостей», — отметил глава Самары Иван Носков.
Вечером 9 мая работу фонтана будет сопровождать светодинамическая программа. Прозвучат фронтовые песни: «Катюша», «Смуглянка», «Синий платочек», «День Победы» и другие. В такт музыке будет работать подсветка воды, которая бьет более чем из 200 форсунок.
Всего в городе запустили 48 фонтанов. Они будут работать до конца сентября. Фонтаны без подсветки работают с 09:00 до 20:00, со светодинамикой — до 22:00. По понедельникам их отключают для профилактики. Жителей просят соблюдать технику безопасности и не забираться на парапеты.