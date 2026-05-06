Биолог Марьинский рассказал, когда в Центральной России появятся комары

Ранее стало известно, что наступление весны в Московской области принесло не только тепло, но и первые признаки активности клещей. Министерство здравоохранения региона 23 марта сообщило о первом в 2026 году случае обращения пациента за медицинской помощью после укуса паразита. Инцидент произошел в Сергиевом Посаде.