Хозяин участка в Княгининском районе устроил нелегальную свалку ТКО

Нарушения зафиксировали сотрудники Россельхознадзора.

Источник: Живем в Нижнем

Сотрудники нижегородского Россельхознадзора обязали собственника земельного участка ликвидировать нелегальную свалку ТКО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Как стало известно, участок площадью 6,8 га в Княгининском районе принадлежит компании «Новый век». В ходе мониторинга выяснилось, что 2000 «квадратов» земли занимает свалка мебели, покрышек, бутылок и другого мусора, а остальная часть территории заросла черемухой, кустарниками ивы и сорняками.

Компании выдано предписании об устранении всех нарушений до 1 ноября 2026 года.

Ранее мы писали, что контейнеры с токсичными пестицидами нашли на берегу Оки под Дзержинском.