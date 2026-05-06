Хозяин участка в Княгининском районе устроил нелегальную свалку ТКО

Сотрудники нижегородского Россельхознадзора обязали собственника земельного участка ликвидировать нелегальную свалку ТКО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Как стало известно, участок площадью 6,8 га в Княгининском районе принадлежит компании «Новый век». В ходе мониторинга выяснилось, что 2000 «квадратов» земли занимает свалка мебели, покрышек, бутылок и другого мусора, а остальная часть территории заросла черемухой, кустарниками ивы и сорняками.
Компании выдано предписании об устранении всех нарушений до 1 ноября 2026 года.
Ранее мы писали, что контейнеры с токсичными пестицидами нашли на берегу Оки под Дзержинском.