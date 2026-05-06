Захарова рассказала подробности о своей свадьбе в Нью-Йорке

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала подробности о своей свадьбе, которая проходила на территории генерального консульства РФ в Нью-Йорке в 2005 году.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Дипломат поделилась, что знакомство с ее мужем произошло незадолго до отъезда в командировку в США.

«У меня все документы были на руках, я не могла подвести свое ведомство, свой коллектив», — сказала она в эфире радио Sputnik.

По ее словам, спустя несколько месяцев работы в Нью-Йорке ее будущий муж приехал в США для оформления официального брака.

«Мы пошли в консульство и расписались. Вот такая у нас была свадьба. В консульстве на территории Российской Федерации вице-консул нас расписал. В кабинете было четверо: вице-консул, мы вдвоем и портрет Путина», — подчеркнула она.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше