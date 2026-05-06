Тарпищев оценил шансы россиян на «Ролан Гаррос»

Российские теннисисты могут достойно проявить себя на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»), считает президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
В этом году в заявочные листы мужского и женского одиночных турниров «Ролан Гаррос» вошли 12 россиян: Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Вероника Кудерметова, Анастасия Захарова, Оксана Селехметьева и Анна Блинкова.
По мнению Тарпищева, у Андреевой хорошие шансы выиграть турнир. «Она вполне может. Она в элите, сейчас она шестая по текущему рейтингу, но у девочек любая из десятки может выиграть», — сказал он Радио РБК.
Основными конкурентками россиянки он назвал белоруску Арину Соболенко, выступающую за Казахстан Елену Рыбакину и польскую теннисистку Игу Свёнтек.
Говоря о мужском теннисе, Тарпищев заявил, что Медведев «обрел себя», и допустил, что тот может побороться за победу с итальянцем Янником Синнером, которого президент Федерации тенниса назвал выдающимся теннисистом.
По словам Тарпищева, ему «немножко боязно» за Рублева, но дело не в качестве игры, а в психологии: «Андрей Рублев, знаем, что он фанатично предан теннису, но зачастую перетренировывается, то есть, не чувствует усталости. Это немножко играет во вред, потому что надо нормировать количество соревнований, участие».
Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» пройдут на грунтовых кортах Парижа с 24 мая по 7 июня.
