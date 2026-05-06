«Аргументы и факты — Дальинформ» вошли в топ рейтинга СМИ Хабаровска

Новостная платформа Дзен представила рейтинг СМИ по итогам апреля 2026 года. В рейтинг вошли медиа Хабаровска. В числе лидеров — «АиФ — Дальинформ», сообщает hab.aif.ru.
Наше издание заняло в апрельском рейтинге Дзена второе место, уступив только коллегам из «Транссибинфо». На третьем месте — портал Prokhab.ru.
Дзен расширил географию рейтинга СМИ, в обновлении стали доступны данные по 15 новым регионам. Хабаровск впервые вошёл в рейтинг платформы, который теперь охватывает также Иркутск, Омск, Волгоград, Саратов, Барнаул, Владивосток, Салехард, Ульяновск, Тулу, Воронеж, Ижевск, Тюмень, Ярославль и Пермь.
В рейтинге также доступна статистика по визитам, которая показывает динамику за текущий день и последние 7 дней с почасовым обновлением.