Нижегородцам рассказали, как подготовить здоровье к «погодным качелям»

В средней полосе России ожидаются настоящие «температурные качели»: 6 мая температура поднимется до +26…+28 градусов, а к праздничным выходным воздух остынет до +6…+8 градусов. За три дня температура упадёт почти на 20 градусов. Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чем опасны такие резкие перепады температуры и как к ним подготовиться.
По словам врача, «температурные качели» могут негативно сказаться на здоровье, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. После подобных погодных скачков, когда жара приходит после снегопадов, наблюдался рост числа пациентов с инфарктами и инсультами. Врач связывает это с влиянием резких перепадов внешнего давления на артериальное давление людей.
Осипов подчеркнул, что пациенты с хроническими заболеваниями сердца особенно уязвимы. У них может повышаться артериальное давление, возникать гипертонические кризы. Поэтому важно строго соблюдать рекомендации врача и принимать назначенные препараты постоянно.
Для метеозависимых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, врач дал несколько советов. Во-первых, необходимо избегать физических нагрузок, даже если это поездка на дачу. Хотя отдых на природе полезен, лучше не перегружать организм.
Во-вторых, стоит пересмотреть рацион. Солёное, острое и раздражающие продукты могут вызвать повышение артериального давления, поэтому их лучше исключить. Домашние заготовки и блюда с большим количеством соли тоже под запретом. Однако отказываться, например, от шашлыка полностью не обязательно — можно приготовить нежирный куриный шашлык с небольшим количеством специй.