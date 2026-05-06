Жители Князе-Волконского выступают против отставки главы

Сельчане собрали подписи против отставки Романа Монастырного. Его работу жители оценивают крайне положительно, в отличие от местного Совета депутатов. «Мы, жители села, реально видим и положительно оцениваем работу главы администрации нашего села. Однако в последнее время депутаты Совета депутатов сельского поселения “Село Князе-Волконское” искусственно занижают результаты его работы. Вся их деятельность направлена на дискредитацию главы администрации, чья работа действительно заслуживает уважения», — пишут местные жители в своем обращении. В администрации Хабаровского района сообщили: 25 мая состоится заседание суда, на котором рассмотрят административное дело по неудовлетворительной оценке деятельности главы Князе-Волконского — решением суда будет дана объективная оценка сложившимся обстоятельствам. Между тем в министерстве внутренней и информационной политики края сообщили, что ни правительство, ни губернатор не имеют права вмешиваться в деятельность представительного органа. «Федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти” предусмотрена обязанность главы муниципального образования представлять представительному органу ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации. Заслушивание ежегодных отчетов и оценка деятельности главы и администрации относится к исключительной компетенции представительного органа и является его полномочием и обязанностью. Правительство края, губернатор края не имеют право вмешиваться в деятельность представительного органа, при этом глава поселения может обжаловать принятое представительным органом поселения решение в судебном порядке», — сообщили в министерстве.