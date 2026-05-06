Актриса обвинила Кэмерона и Disney в использовании ее лица в «Аватаре»

Первую картину кинофраншизы «Аватар» показали в кинотеатрах в 2009 году. Фильм около 10 лет был рекордсменом по кассовым сборам в мире, с учетом дополнительных показов в 2019 году первая часть собрала около $2,9 млрд. В 2022 году в прокат вышла вторая часть франшизы — «Аватар. Путь воды», а в 2025 году показали третий фильм — «Аватар. Пламя и пепел». Суммарные сборы франшизы превысили отметку $6,6 млрд, что сделало ее самой кассовой в истории кино, и студия Disney планирует ее продолжить.