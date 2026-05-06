Актриса обвинила Кэмерона и Disney в использовании ее лица в «Аватаре»

Американская актриса К’Орианка Килчер подала в суд на режиссера Джеймса Кэмерона и компанию Disney. Она утверждает, что ее внешность без согласия использовали для создания персонажа кинофраншизы «Аватар», сообщает The New York Times.
В иске упоминается интервью Кэмерона 2024 года для неназванного французского издания. В нем американский режиссер упоминает Килчер, указывая на изображение персонажа Нейтири, и говорит: «Это на самом деле ее нижняя часть лица». В иске говорится, что черты персонажа — губы, подбородок, линия челюсти и общая форма рта — схожи с чертами Килчер.
Как пишет газета, женщина является активистом за права коренных народов Америки. В 2010 году она встретилась с Кэмероном на благотворительном мероприятии в Голливуде, в ходе которого режиссер признался, что внешность актрисы послужила «ранним вдохновением» облика Нейтири.
«В эпоху развития искусственного интеллекта наша внешность больше не в безопасности. Помимо моего личного опыта, это также показывает, что, если мы не предпримем никаких действий, такие случаи могут стать нормой. Этот иск касается будущего идентичности», — пояснила Килчер.
«Аватар» — научно-фантастическая киносага о противостоянии людей и коренного народа планеты Пандора. Одним из ключевых персонажей является Нейтири — воин расы На’ви. Она создана с помощью компьютерной графики, основой для конструирования образа были движения тела и мимика актрисы Зои Салдана.
Первую картину кинофраншизы «Аватар» показали в кинотеатрах в 2009 году. Фильм около 10 лет был рекордсменом по кассовым сборам в мире, с учетом дополнительных показов в 2019 году первая часть собрала около $2,9 млрд. В 2022 году в прокат вышла вторая часть франшизы — «Аватар. Путь воды», а в 2025 году показали третий фильм — «Аватар. Пламя и пепел». Суммарные сборы франшизы превысили отметку $6,6 млрд, что сделало ее самой кассовой в истории кино, и студия Disney планирует ее продолжить.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».