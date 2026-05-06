В РФ разрешили сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион

Правительство России утвердило возможность сохранения номера мобильного телефона при смене региона проживания. Новая услуга начнет действовать с 1 сентября, уточнили в пресс-службе правительства.
Чтобы воспользоваться услугой межрегионального переноса номера, абоненту необходимо подать заявление — лично, через сайт оператора, через портал госуслуг или сайт оператора базы данных перенесенных номеров. Новая возможность также актуальна при смене оператора, если его сети отсутствуют в новом месте проживания.
В правительстве отметили, что это сделает услуги связи более гибкими и удобными для граждан, а также усилит конкуренцию среди операторов.
Как писал KP.RU, ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести в России соцпакет мобильной связи для пенсионеров. Право на льготу, по задумке Миронова, должны получить граждане пенсионного возраста, чей доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума пенсионера.