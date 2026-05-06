«Парад профессий» в Комсомольске-на-Амуре объединит учебные заведения и предприятия

В Комсомольске-на-Амуре 16 мая состоится традиционная городская выставка‑ярмарка образовательных учреждений и предприятий города «Парад профессий». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», это мероприятие станет площадкой для диалога между учебными заведениями, предприятиями и жителями города.
Ярмарка даст возможность учебным заведениям показать результаты обучения, успехи студентов и выпускников, продемонстрировать современное оснащение мастерских и лабораторий. Предприятия смогут рассказать о востребованных профессиях, условиях трудоустройства и перспективах карьерного роста, а молодежь — заявить о себе и представить свои проекты и наработки потенциальным работодателям.
На площади развернутся тематические ряды с продукцией, созданной руками студентов, школьников и мастеров города. Гости смогут ознакомиться с изделиями для дома: текстилем, керамикой, предметами декора. Садоводы найдут здесь инструменты ручной работы и садовые украшения. Будущие повара и кондитеры представят выпечку, десерты и домашние заготовки. Также будут представлены мебель и предметы интерьера, изготовленные в учебных мастерских, и уникальные изделия ручной работы.
Отдельные стенды займут учреждения дополнительного образования. Здесь мастера декоративно‑прикладного творчества проведут мини‑выставки.
Кроме торговых рядов, гостей ждет насыщенная культурно‑образовательная программа. Начнется день с концертной программы. В это же время стартуют мастер‑классы по разным направлениям. Для любителей интеллектуальных испытаний будут организованы викторины и квесты.
Те, кто задумывается о выборе пути, смогут получить профориентационные консультации: пообщаться с представителями колледжей, вузов и ведущих предприятий, пройти тестирование на профориентацию, разобрать резюме и получить советы по трудоустройству. Особенно полезно это будет старшеклассникам и выпускникам.
Свою профориентационную площадку организует Амурский гуманитарно-педагогический университет.
— Мы подадим профессию педагога с «живой» стороны и покажем, что это действительно престижная профессия. Традиционно большой отклик вызывают игры, которые организует кафедра психологии образования, а также интерактивные выставки естественно-географического факультета, — рассказали в пресс-службе университета.