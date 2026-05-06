Абитуриенты в 2026 году могут подать заявление в 1717 вузов через «Госуслуги»

У абитуриентов в 2026 году появилась возможность подать документы в 1717 вузов через «Госуслуги». Об этом рассказал член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.
— В этом году приемная кампания в российских вузах проходит с рядом изменений, и ключевое из них — цифровизация процедуры поступления, — уточнил сенатор.
Парламентарий также добавил, что, несмотря на нововведения, сохраняются и традиционные методы подачи документов — лично или путем отправки через «Почту России».
По словам Гибатдинова, у поступающих есть возможность отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени: «от статуса заявления до конкурсных списков», передает РИА Новости.
До этого в Общественной палате России выступили с инициативой предоставить выпускникам школ возможность пересдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по всем предметам.
Нужно ли такое нововведение и какое влияние оно может оказать, «Вечерняя Москва» обсудила с заслуженным учителем России Александром Снегуровым.