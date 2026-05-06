Суд в РФ отменил выдворение украинца из-за угрозы его мобилизации на родине

Российский суд отказался выдворять гражданина Украины за нарушение миграционных правил, приняв во внимание возможные последствия его возвращения. Об этом говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Речь идёт о мужчине, который работал на животноводческой ферме в Кабардино-Балкарии. С 2018 года он не оформлял документы, дающие право на законное пребывание в стране. Изначально МВД назначило ему штраф в размере двух тысяч рублей и постановило выдворить за пределы России. Это решение он решил обжаловать.

В жалобе иностранец указал, что живёт в РФ с 2014 года. Здесь находятся его мать и сестра, а сам он намерен легализовать своё положение. Также заявитель отметил, что считает себя беженцем. По его словам, в случае возвращения на родину он может быть принудительно мобилизован.

«В случае его возврата на территорию Украины… он незамедлительно может быть призван в ряды СВУ и, соответственно, он не только не сможет вернуться на территорию РФ, где у него имеется завещанное ему от своей матери имущество, а также где проживает его сестра», — сообщается в карточке суда.

Суд принял во внимание приведённые доводы. В итоге решение о выдворении было отменено, однако сумма штрафа увеличена до 40 тысяч рублей. Кроме того, мужчину освободили из центра временного содержания иностранных граждан.

Между тем в Польше за последнюю неделю усилили меры по выдворению иностранных граждан. В период с 27 апреля по 3 мая страну покинули около 210 человек в рамках решений о репатриации. Среди них оказались граждане Украины, Грузии и Белоруссии — всего десятки человек из каждой группы.

