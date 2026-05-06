В мировом теннисе заговорили о бойкоте — Рыбакина выступила с заявлением

Представляющая Казахстан Елена Рыбакина заявила, что готова поддержать возможный бойкот теннисисток из-за ситуации с призовыми на турнирах. По словам спортсменки, она присоединится к протесту, если большинство игроков примет такое решение.
Ранее группа ведущих теннисисток, включая первую ракетку мира Арину Соболенко, раскритиковала организаторов «Ролан Гаррос» из-за недостаточного, по их мнению, увеличения призового фонда.
В 2026 году общий призовой фонд турнира вырос на 9,53% и составил 61,7 млн евро. Победители одиночного разряда получат по 2,8 млн евро.
Рыбакина отметила, что проблемы в теннисе связаны не только с размером призовых. Она напомнила о высоких налогах, из-за которых спортсмены теряют значительную часть доходов.
Теннисистка также заявила, что за последние годы игроки уже не раз сталкивались с разными спорными ситуациями, однако до настоящего объединения ради бойкота дело так и не доходило.
При этом Рыбакина подчеркнула, что лично не участвовала в обсуждении возможного протеста и представители WTA к ней по этому поводу не обращались.
