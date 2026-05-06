Цены на нефть упали после заявлений Трампа об Иране

Цена на нефть Brent снизилась на 2%, до около $108 за баррель, нефть WTI также подешевела на 2%, до около $100 за баррель. Фондовые рынки Азии выросли.

Источник: РБК

Цены на нефть упали после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке операции «Проект Свобода» по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив, пишет The New York Times.

Цена на нефть марки Brent снизилась на 2%, до около $108 за баррель. Цена на нефть марки WTI также упала на 2%, до около $100 за баррель.

В то же время фондовые рынки Азии выросли. Так, южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 6%, а акции в материковом Китае — более чем на 1%.

Министр иностранных дел КНР Ван И в среду, 6 мая, в Пекине провел переговоры с иранским коллегой Аббасом Арагчи, сообщает «Синьхуа». Китай является крупным покупателем иранской нефти и может использовать свое влияние, чтобы побудить Тегеран к сохранению стабильности в отношениях с Вашингтоном в преддверии саммита между Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, запланированного 14−15 мая в Пекине, пишет NYT.

Трамп объявил, что операция «Проект Свобода» будет приостановлена, чтобы оценить возможность заключения мирного соглашения с Ираном. По словам американского лидера, такая просьба поступила от Пакистана, который выступает посредником на переговорах, а также от других стран.

Спикер иранского парламента и глава переговорной команды Тегерана Мохаммад Багер Галибаф накануне заявил, что Соединенные Штаты и союзники поставили под угрозу безопасность судоходства в Ормузском проливе из-за нарушения перемирия и введения блокады против Ирана. «Мы хорошо знаем, что сохранение статус-кво для Америки невыносимо; в то время как мы еще даже не начали», — сказал Галибаф.

