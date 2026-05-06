Цены на нефть упали после заявлений Трампа об Иране

Спикер иранского парламента и глава переговорной команды Тегерана Мохаммад Багер Галибаф накануне заявил, что Соединенные Штаты и союзники поставили под угрозу безопасность судоходства в Ормузском проливе из-за нарушения перемирия и введения блокады против Ирана. «Мы хорошо знаем, что сохранение статус-кво для Америки невыносимо; в то время как мы еще даже не начали», — сказал Галибаф.