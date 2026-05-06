Фонтаны Красноярска запустят 9 мая: сезон начинается с праздничного шоу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске сезон работы металлических фонтанов по традиции стартует 9 мая. С 08:00 водные механизмы начнут функционировать по постоянному графику.
На данный момент завершаются контрольные работы: проводятся запуски, специалисты проверяют насосы, подсветку, оборудование и музыкальные системы. Расконсервация фонтанов после зимы началась еще в начале апреля.
Из 30 различных фонтанов, обслуживаемых за счет городского бюджета, в этом сезоне зарабатывают 26. На ремонте стоят «Гейзеры» на улице Копылова, фонтан на улице Культурного центра на Высотной, а также «Реки Сибири» на Театральной площади. Капитального обновления ожидает и фонтан «Икар» в сквере Космонавтов.
Дополнительно приведут в порядок фонтаны «Фемида» на проспекте Мира и объект в сквере на улице Бакинских Комиссаров, 26 — они будут работать с временными отключениями улицы на период ремонта.
В день открытия, 9 мая, светомузыкальный фонтан на Театральной площади представит вечернее шоу с 21:00 до 22:00. В будущем такие программы будут проводиться по пятницам, субботам и праздникам. В парке за ДК им. 1 Мая шоу запланировано ежедневно трижды в день.
Каждый фонтан будет раз в неделю закрываться на санитарное обслуживание, сообщают в мэрии.
