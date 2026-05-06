В Хабаровском крае открылась навигация в двух районах

Сегодня, 6 мая 2026 года, в Хабаровском крае навигация открылась в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Ранее разрешение на движение по акватории уже получили судоводители в Бикинском округе, районах имени Лазо, Хабаровском, Нанайском, Амурском, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В остальных районах навигация начнётся только после полного завершения ледохода. До этого выходить на воду нельзя — можно не только попасть на штраф, но и подвергнуть жизнь опасности.
В комитете правительства края по гражданской защите напомнили, что каждому судоводителю перед выходом на акваторию нужно зарегистрировать маломерное судно (это можно сделать через «Госуслуги»). Удостоверение на право управления действует 10 лет, а техосвидетельствование судна нужно проходить каждые 5 лет с момента регистрации.
— Перед выходом на акваторию убедитесь в технической исправности судна, укомплектуйте его сертифицированными спасательными средствами: сигнальные фонари, огнетушитель, аптечка, спасательные «конец Александрова» и круги. Обязательно имейте спасательные жилеты для всех людей. Заранее уточните прогноз погоды, возьмите запас воды, еды, топлива, тёплые вещи и полностью заряженный телефон, — пояснили специалисты.
Также в крае продолжается активная стадия весеннего паводка. Вскрытие рек северной группы идёт в штатном режиме, без подтоплений домов и объектов инфраструктуры. На юге и в центре реки уже освободились ото льда. По данным Дальневосточного УГМС, на 6 мая ледоход отмечается на реке Уда у села Удское. Пойма рек Подхоренок и Хор подтоплена на глубину 0,1−0,4 м без угрозы для хозяйственных объектов. На Амуре у Хабаровска уровень воды находится около нормы.
Для ликвидации возможных подтоплений в готовности находятся свыше 3,1 тысячи человек, порядка 890 единиц техники, 71 плавсредство и 13 воздушных судов. Муниципалитеты могут развернуть 107 пунктов временного размещения. С января проведено более тысячи профилактических рейдов, проинструктировано свыше 3,5 тысячи человек.
Спасатели просят родителей следить за детьми и не отпускать их одних к рекам и озёрам. За нарушение правил поведения на водоёмах предусмотрены штрафы. При любой опасной ситуации нужно звонить по единому номеру 112.
