Пахмутова прибыла в Волгоград для участия в праздничных торжествах

Композитор Александра Пахмутова приехала в Волгоград для празднования Дня Победы, сообщает пресс-служба областной администрации.
На железнодорожном вокзале ее встретили представители власти, ветераны, воспитанники творческих образовательных учреждений, кадеты, волонтеры культуры. В ее честь играл вальс духовой оркестр, а в небо выпустили голубей.
«Хочу пожелать всем счастья, радости, успехов, и чтобы никогда не было войны в этом прекрасном городе», — сказала Александра Николаевна.
Народная артистка СССР, Герой социалистического труда композитор Александра Пахмутова является также Почетным гражданином Волгоградской области и города-героя, в котором родилась. Композитор проведет на малой родине несколько дней и примет участие в торжествах, приуроченных к 81-й годовщине Победы, в том числе она посетит лазерное шоу на Мамаевом кургане и воинский парад.
В честь Пахмутовой в регионе учреждены премии и стипендии, проводится музыкальный фестиваль. В Волгограде ее имя присвоено школе № 7, создан сквер Пахмутовой, который она осмотрела в свой прошлый приезд в 2024 году.