Красноярцам рассказали, когда отремонтируют коллектор на улице Семафорной

В Красноярске коллектор на Семафорной планируют отремонтировать до 31 мая.
В «КрасКоме» рассказали, что на сегодняшний день получены все необходимые трубопроводы и комплектующие к ним для замены аварийных сетей водоотведения. Смонтировано и запущено в работу четыре обводных линии общей протяженностью около одного километра с установкой стационарных насосных агрегатов в колодцах канализации выше по течению стоков для перекачки канализационной воды в обход поврежденного коллектора.
Четыре временные перекачивающие мини-станции будут работать до полного завершения настройки технологического режима транспортировки сточной воды по отремонтированному участку трубопровода. По словам специалистов, это необходимо для бесперебойного обеспечения жителей правобережья услугами водоснабжения и водоотведения в период ремонта.
«В настоящее время на площадке идет монтаж технологической камеры, в которой будет выполнена стыковка новых стеклопластиковых труб с железобетонными. Продолжается выемка разрушенных в результате обрушения дороги фрагментов сетей водоотведения, а также подготовка траншеи под новое основание, на которое будут укладывать стеклопластиковые трубы», — сообщили в «КрасКоме».
За соблюдением технологии строительства подушки под трубы будет вести контроль представители завода-изготовителя. В связи с тем, что сети водоотведения проходят под оживленной автомагистралью и рядом с железной дорогой, они постоянно находятся под большой динамической нагрузкой. Поэтому от качественно выполненной трамбовки грунта под трубами и вокруг них зависит дальнейшая стабильная работа одного из главных коллекторов канализации на правобережье.
Подушка должна состоять из нескольких слоев песка и гравия, каждый из которых необходимо максимально утрамбовать. Это будет один из самых затратных по времени этапов подготовки к монтажу трубопровода.
Напомним, что на ул. Семафорной «КрасКом» заменит около 140 метров канализационного коллектора. Аварийно-восстановительные работы идут круглосуточно с минимальным неудобством для жителей.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.