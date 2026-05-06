Красноярцам рассказали, когда отремонтируют коллектор на улице Семафорной

За соблюдением технологии строительства подушки под трубы будет вести контроль представители завода-изготовителя. В связи с тем, что сети водоотведения проходят под оживленной автомагистралью и рядом с железной дорогой, они постоянно находятся под большой динамической нагрузкой. Поэтому от качественно выполненной трамбовки грунта под трубами и вокруг них зависит дальнейшая стабильная работа одного из главных коллекторов канализации на правобережье.