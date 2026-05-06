Крымский мост сейчас — обстановка на утро среды

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, очередей с обеих сторон моста нет. Об этом сообщает канал оперативной информации в МАКС о ситуации на транспортном переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 9 утра с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет», — сказано в сообщении.

Крымский мост — стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра.

С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.

А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь, где расположена развязка Тамань — Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.

Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору — трассе Р-280 «Новороссия». Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.

Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
