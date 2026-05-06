Бойцы Трудового отряда раздадут Георгиевские ленты в разных районах Красноярска

В Красноярске 8 мая пройдет акция «Лента героя». Бойцы Трудового отряда будут раздавать жителям Георгиевские ленты и памятки с рекомендациями по их ношению. Об этом сообщили в администрации краевого центра. Школьников можно будет встретить на Предмостной площади, Театральной площади, возле культурного центра на Высотной, у торгового центра «Красноярье», в сквере Семейный, сквере имени 1 Мая, сквере на Маерчака и у Дворца труда и согласия. Акция Лента героя не просто раздача символов воинской доблести. Для наших ребят это возможность внести личный вклад в сохранение исторической памяти, напомнить горожанам о значении Георгиевской ленты и о важности бережного отношения к ней, — отметил руководитель Трудового отряда главы города Роман Витенко. Получить Георгиевскую ленту также можно будет на патриотических мероприятиях молодежных центров 7, 8 и 9 мая. Их будут раздавать на площади перед культурным центром на Высотной, на площади 50-летия Победы, в Березовке, на Красной площади и Театральной площади. [caption id= «attachment_366092» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Жителям напоминают, что правила использования Георгиевской ленты закреплены федеральным законом. Ее рекомендуют носить на груди рядом с сердцем, на воротнике или лацкане одежды. Не рекомендуется размещать ленту на обуви, сумках, рукавах и головных уборах, а в автомобиле ее можно закрепить внутри салона или на зеркале заднего вида.