В Калининграде начали благоустройство сквера на месте снесённой мечети в Южном парке. Новое общественное пространство хотят открыть к Дню города. Об этом рассказал директор музея «Фридландские ворота» Андрей Ярцев.
Благоустройство начали. Там пока прокладывают кабеля. Но в дальнейшем будут скамейки, сирень калининградских сортов, много других цветов, то есть зона отдыха, куда можно бесплатно прийти и посмотреть. Самое главное, что там будет, — 11 лайтбоксов. Десять из них будут посвящены каждому десятилетию Калининграда — промышленности, культуре и другому. Я надеюсь, что люди будут приходить, садиться на скамейку — один лайтбокс посмотрели, затем другой и так далее, — сказал Ярцев.
По его словам, в подготовке материалов помогают специалисты БФУ имени Канта. На лайтбоксах будут демонстрировать 20-минутные фильмы об истории города.
Договор на благоустройство территории заключали с компанией «Декоративные культуры». Сумма контракта — 34,7 миллиона рублей. Согласно документам, в будущем сквере сделают дорожки из клинкерного кирпича, установят теневые навесы, скамейки, светильники и урны, поставят стенды с тематическими фотографиями и историческими документами, высадят кусты сирени. Кроме того, на склоне появится амфитеатр, где зрители смогут смотреть фильмы под открытым небом. Проект также предполагает ремонт подпорной стенки из кирпича и ступеней из бутового камня.
Общая площадь составляет шесть тысяч квадратных метров. Ранее на этой территории в Южном парке строили мечеть. Незавершённый объект снесли в 2022 году, после чего участок передали «Фридландским воротам».
Мечеть в Южном парке начали строить в конце 2010-го. Спустя три года работы приостановили из-за иска музея «Фридландские ворота». Учреждение посчитало, что объект «не вписывается в архитектурный ландшафт и не способствует сохранности памятника». В 2014 году суд запретил возводить культовое сооружение и признал незаконным постановление о предоставлении участков в Южном парке. По решению суда мэрию обязали выплатить 66 миллионов рублей компенсации.
Позднее администрация Калининграда выделила религиозной организации недостроенное здание в микрорайоне Прегольском. В 2021 году там открылся культурный центр мусульман.