В Ростове дорожную разметку обновили на 20 тысячах квадратов

В Ростове дорожные службы начали плановое обновление разметки. Сейчас работы завершены на площади более 20 тысяч квадратных метров. Всего в этом году планируют нанести свыше 150 тысяч квадратов горизонтальной разметки. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.