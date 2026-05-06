Виталий Лунин возглавил Приволжскую оперативную таможню

Источник: Время

Виталий Лунин назначен на должность заместителя начальника Приволжского таможенного управления — начальника Приволжской оперативной таможни, об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

К своим обязанностям он приступил с 5 мая.

Ранее сообщалось об очередных кадровых перестановках в нижегородском правительстве.

Справка.

Виталий Лунин начинал свой путь слушателем Российской таможенной академии в 1996 году. Служба в таможенных органах стартовала с должности инспектора отдела таможенных расследований Южной оперативной таможни ГТК России. Работал на различных должностях в Южной оперативной таможне, в прокуратуре Ростовской области, занимал руководящие должности в Следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре РФ по Ростовской области, в прокуратуре Ростовской области, Центральном таможенном управлении.

За высокие показатели в деятельности по защите экономических интересов России Виталий Лунин награжден почетной грамотой ФТС России и медалью «За усердие».