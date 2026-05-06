Пермячка в 46 лет сменила госслужбу на помощь тяжелобольным детям

Пермячка Наталья Онянова много лет проработала в экономике, но всегда хотела помогать людям, поэтому 46 лет она решилась на кардинальные перемены, сообщили в благотворительном фонде «Дедморозим».
С детства Наталья мечтала помогать людям и даже поступила в медицинский университет, но после третьего курса учёбу пришлось бросить по семейным обстоятельствам. Позже она получила экономическое образование и больше 15 лет работала в экономике — от бухгалтерии до госслужбы. Однако мысли о другом призвании не оставляли её.
Переломным моментом стала книга Евы Эгер «Выбор», где героиня сомневалась, стоит ли получать научную степень в 48 лет, на что наставник сказал ей: «Пятьдесят тебе исполнится в любом случае». Эта фраза вдохновила Наталью на поступление в магистратуру. В 2025 году она окончила учёбу и присоединилась к команде «Дедморозим».
Сегодня Наталья — координатор помощи семьям в Службе функциональной реабилитации, которая поддерживает детей с нарушениями движений и их родителей. В этой работе, признаётся она, соединились весь её предыдущий опыт и ощущение смысла.
У Натальи есть муж, двое взрослых сыновей и домашние питомцы: собака, кот, кошка и черепаха. Семья разделяет её радость от того, что она наконец занимается делом, которое ей нравится.