Где найти бесплатный Wi-Fi в Перми и Пермском крае?

Рассказываем, как подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi в регионе.

В Пермском крае и ряде других регионов временно ограничивают доступ к мобильному интернету в целях безопасности. Отключение не затрагивает работу сотовой связи, стационарный интернет, служебные и домашние точки доступа Wi-Fi — они продолжают функционировать в обычном режиме.

Жители Пермского края могут воспользоваться бесплатным общественным Wi-Fi. На территории региона организовано более 1,4 тысячи точек доступа, которые обеспечат стабильное соединение в условиях ограничений мобильного интернета.

Как найти информацию о точках Wi-Fi в Перми и Пермском крае?

Найти ближайшую точку доступа можно на сайте «Управляем вместе» (раздел «Узнавай о Пермском крае», подраздел «Открытые данные») и в чат-боте в «Максе». На портале опубликована интерактивная карта, на которой отмечены все зоны бесплатного Wi-Fi, а в мессенджере доступен поиск по геолокации и операторам. Там же можно добавить новую точку доступа или сообщить о проблеме.

Где находятся бесплатные точки Wi-Fi в Перми и Пермском крае?

Точки доступа в Перми расположены в офисах многофункциональных центров (МФЦ), а также в торговых центрах, заведениях общественного питания, библиотеках и других общественных местах. Кроме того, подключиться к Wi-Fi можно в Кудымкаре, Нытве, Чайковском, Березниках, Добрянке и других населённых пунктах региона. Воспользоваться точками доступа можно в соответствии с графиком работы соответствующих учреждений.

Как подключиться к бесплатной точки Wi-Fi в Перми и Пермском крае?

Чтобы подключиться к публичной точке, необходимо:

Найти нужную точку в списке доступных Wi-Fi соединений на вашем устройстве и нажмите «Подключиться»;

Нажать на всплывающее уведомление и перейти на страницу авторизации;

Выбрать любой удобный способ подключения из предложенных и следовать подсказкам.

Важно помнить о безопасности: при использовании открытых Wi-Fi сетей не рекомендуется совершать онлайн-покупки, вводить пароли и передавать свои персональные данные.