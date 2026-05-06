Массовые карстовые провалы заметили в садовом товариществе в Арзамасе

В Арзамасе, в пределах садоводческого товарищества, наблюдается серия масштабных провалов грунта, связанных с карстовыми явлениями. Данная информация была представлена в рамках репортажа «Кстати».

Год назад в результате подобного происшествия под землю провалилось бесхозное строение. В настоящее время значительные по размерам провалы формируются и на других земельных участках. Согласно имеющимся сведениям, только за весенний период текущего года на территории СНТ зафиксировано четыре подобных случая.

Михаил Гусев, первый заместитель главы администрации Арзамасского округа, пояснил: «Наша территория Арзамаса очень закарстровая территория, особенно пойма реки Шамка. Чтобы обезопасить себе, надо делать изыскания, бурить на карсты, но это довольно-таки затратно».

Ранее карстовый провал произошел во дворе жилого дома в Навашино.