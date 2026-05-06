Что будет с популярной гастроплощадкой «Песочница» в Минске летом 2026

Стало известно, что популярная городская площадка уличной еды «Песочница» в Минске не будет работать летом 2026 года, сообщил Sputnik Беларусь.
По словам организаторов перед стартом сезона был достигнут ряд договоренностей для сохранения «Песочницы». Однако в итоге договор аренды был расторгнут и проект не будет работать летом 2026 года на прежнем месте — на территории завода «Горизонт».
— Площадка «Песочница» больше не откроется на прежнем месте, — сообщили организаторы.
